Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Mart 2025 01:06
Dilekçe iptali

Merhaba arkadaşlar ben işe gelmeyen doktorlar hakkında hastaneye dilekçe yazdığımda bu dilekçeyi kendi isteğimle geri çeksem bile bu kamu davasına dönüşür mü dilekçeyi de iptal dilekçesini de hastanenin evrak kayıt birimine verdim.Ayrıca bana ileriki zamanlarda bu kamuyu zarara uğratacak bir şey sen dilekçeyi neden geri çektin diye soruşturma açılır mı

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