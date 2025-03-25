Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 01:53
2. şark tamamlayanlar hakkında
Selamın aleyküm meslektaşlarım, herkesin tayini gönlünce olsun inşallah, bilgi sahibi arkadaşlara bir sorum olacaktı; ilk şarkımı 3 sene yaparak tamamladım ve Batı iline gittim burada da 4 sene kaldıktan sonra şu anda mevcut görev yerim olan şark iline gönüllü şark yolu ile 2022 senesinde şark süresi 4 sene olan ile atamam oldu ve ilk önce 3 sene olduğu 2023 senesinde çıkan genelge ile 2 sene olduğundan dolayı gelmemin üzerinden 1,5 sene geçtikten sonra geçen sene yani 2024 atama dönemi itibariyle tercih yaparak ipka verdim ve ipkam kabul oldu.Bu sene de yeni genelge ile görev yapmakta olduğum ilin süresi 6 seneye yükseldi.Bu senede tercih yapacağım ancak puanımın düşük kalması sebebiyle bir süre de daha şu anda çalışmakta olduğum doğu ilinde çalışarak puanımın yükselmesini istiyorum. Sorum şu olacak ben 2. şarkımı tamamladım ve değişen genelgelerden dolayı her sene her sene stres yaşamadan ipka verme durumum olmadan kalabilme durumum ne şekilde olur bilen varsa cevap verirse sevinirim.

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