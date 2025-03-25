Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Mart 2025 06:27
NORM GÜNCELLEMESİ
Arkadaşlar malum 4 Nisan'da tercih sayfası açılacak ama hala okullardan norm güncellemesi istenmedi sanırım. Kasım'da açılan okulların aynılarına mı tercih yapacağız? Kalan bu kısa sürede güncelleme istenir mi sizce?

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