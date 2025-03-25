Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Mart 2025 08:43
Refakat raporu

Annem açık kalp ameliyatı olacak bende sağlık çalışanıyım bakacak kimse olmadığı için refakat raporu almak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim doktorun vermeme durumu var mı?

Çok Yazılan Konular

Paramedik Tıbbi Sekreterlik karşılaştırmaÖğretmene var, diğer memura yokÇocuk gelişimi Ünvan değişikliğiUnvan değişikliği sınavıNöbet muafiyeti45A eş durumu tayini Yardımİstifa sonrası atama ile göreve başlayan memurun için bilgilerÖzel sektör il dışı tayine eş durumuİstifa sonrası atamaSağlıkçı ve Öğretmen Eş tayini

Sözlük

tırnaklarını yemek 2 zihin haritası 1 kalamış 1 sigara içen insan 1 ıttıla 1 emprime 1 alelıtlak 1 şu anda dinlenen türkü 1 kardeş 1 para harekatı 1

Son Haberler

Bayramda hava nasıl olacak?AÖL 2024-2025 2. Dönem Sınav Soruları YayınlanıyorMerkez Bankası duyurdu: NDF işlemleri başladıKadir Gecesi yarın idrak edilecekAnkara'da İBB Soruşturması Protestosunda 2 Polis Yaralandı

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım