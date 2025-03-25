Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


25 Mart 2025 09:42
Sınavsız Unvan Değişikliği, Görevlendirme ve Tayin Süreci Hakkında Sorularım

Arkadaşlar merhaba,

Ben okulda görev yapıyorum ancak kadrom ilçede. Şu an ilimizde sınavsız unvan değişikliği süreci başladı. Tercih kısmına baktığımda ?Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama? gruplarının ilçe MEM bünyesinde göründüğünü fark ettim. Bu durumda, bu unvanları tercih edersem ilçe MEM?de çalışmam gerekecek gibi görünüyor.

Benim asıl merak ettiğim konu şu: Bu unvanları aldıktan sonra okula direkt görevlendirilme şansım var mı, yoksa ilçe MEM?de kalmam yönünde zorluk çıkarabilirler mi? Çünkü ilçede değil, okulda çalışmak istiyorum. Bu konuda bilgisi veya deneyimi olan arkadaşlar yardımcı olabilirse çok sevinirim.

Bir de şunu sormak istiyorum: Şu an tayin hakkım olsaydı, okullara tayin olma şansım var mı, yoksa sadece il ve ilçe MEM?lere mi tercih yapabiliyoruz? Bu konuda bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi?

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