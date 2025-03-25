Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


25 Mart 2025 10:27
İBB Sözlü mülakat

Arkadaşlar merhaba. İBB sözlü mülakatına giren oldu mu ? neler soruluyor,nelere dikkat etmek gerekir ? Bilgisi olan yardımcı olabilirse çok memnun olurum

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