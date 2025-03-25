Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 11:11
Geçici görevlendirme ile çalışılan sürenin puana eklenmemesi

Merhaba arkadaşlar herkese kolay gelsin.

Geçici görevli gidilen yerin puanı o yerin puanına göre hesaplanıp eklenmiş ancak dış görevli gittiğimiz örneğin hendek barikat operasyonlarının süresi puana eklenmemiş ve uzun süreler kalmıştık 70 gün 45 gün gibi.Bende itiraz formu doldurup personele şubeye gönderdim.Eğer olumsuz sonuç gelirse personel daire başkanlığına dilekçe ile başvuru yapmayı düşünüyorum yada farklı bir yol olarak ne yapılabilir bu konuda benim durumumda olanlar varsa ortak hareket edersek daha etkili olur diye düşünüyorum.

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