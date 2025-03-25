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Editörler : Lanet


25 Mart 2025 11:14
Bayramda çalışanlar için hediye kart vermek istiyoruz?

Merhabalar, çalışanlarımıza Ramazan bayramı için hediye kart vermek istiyoruz. Bir çok yerde geçecek bir kart olmasını tercih ediyoruz. Yardımcı olabilir misiniz?

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