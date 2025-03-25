Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Mart 2025 11:49
Sözleşmeli öğretmen rehabilitasyon merkezinde ek iş yapabilir mi ?

devlete atanmış sözleşmeli personel rehabilitasyon merkezinde ek iş yapabilir mi


bahçesaray
Şef
25 Mart 2025 12:21
maalesef
Toplam 1 mesaj

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