KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


25 Mart 2025 12:43
KPSS B Kursa mı gitmeli yoksa evde mi çalışılmalı?

Merhaba arkadaşlar, makine mühendisliği mesleğimin 3 ncü senesindeyim. Son iş yerimden ayrıldım ve hiç düşünmediğim kadar KPSS yi düşünüyorum. Özel sektörü bilenler bilir. Çok sorunlar yaşadım ve acaba artık KPSS mi denesem diyorum. 2026 KPSS ye 1 sene var. Nereden başlamam gerektiğini bilmiyorum. İzmir' de bulunan kpss kurslarına bakıyorum ''boşuna para verdim, kesinlikle gitmeyin evinizde çalışın daha iyi'' gibi yorumlarda var. ''Çok memnunum, kpss de yüksek puan aldım'' diyen de var. Ben çabuk sıkılan biri olduğum için kursa gitmem gerekir diye düşünüyorum.

YouTube üzerinden mi çalışmalıyım yoksa kursa mı gitmeliyim? Bir de ben mesleğimin ilk yılında hiç çalışmadan bir gireyim dedim ve 65 puan aldım. Şimdi 1 yıl çok fazla (aşırı) çalışarak 90+ alabilir miyim? Matematik hariç diğer dersleri pek yapamıyorum. Türkçe belki biraz ama onda da eksiğim. Sizce nasıl bir yol edinmeliyim?


Cem bhr
25 Mart 2025 12:45

Bir de yaş 28 e geldi. Yapabilir miyim yapamaz mıyım diye çekincem var..

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memuriyetin İç YüzüEn mantıklı tercih hangisi?İbb Sözlü mülakatTicaret Personel Alımı Tercihler Hk.Çevre Şehircilik CBS Uzman yardımcılığı atamasıMemurluk ve askerlikArşiv araştırmasıTicaret Bakanlığı ilanı hk.Yazılım mühendisleri kaç ile atanır?Tüketici hakem heyeti raportörü, veznedar maaşları?

Sözlük

emprime 1 Bugün olanlar 2 kalamış 1 Huzur 1 tırnaklarını yemek 2 focus 1 alışmak 1 zihin haritası 1 tatava 1 artık 1

Son Haberler

Erdoğan'ın annesine küfür edildi: 55 provokatör yakandıMSB: Pençe-Kilit'te PKK Mağarasında Silah Ele GeçirildiDevlet Hastanesi'nde Anestezi Teknikeri Ölü BulunduAnkara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattıEğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım