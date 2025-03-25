KPSS B Kursa mı gitmeli yoksa evde mi çalışılmalı?

Merhaba arkadaşlar, makine mühendisliği mesleğimin 3 ncü senesindeyim. Son iş yerimden ayrıldım ve hiç düşünmediğim kadar KPSS yi düşünüyorum. Özel sektörü bilenler bilir. Çok sorunlar yaşadım ve acaba artık KPSS mi denesem diyorum. 2026 KPSS ye 1 sene var. Nereden başlamam gerektiğini bilmiyorum. İzmir' de bulunan kpss kurslarına bakıyorum ''boşuna para verdim, kesinlikle gitmeyin evinizde çalışın daha iyi'' gibi yorumlarda var. ''Çok memnunum, kpss de yüksek puan aldım'' diyen de var. Ben çabuk sıkılan biri olduğum için kursa gitmem gerekir diye düşünüyorum.

YouTube üzerinden mi çalışmalıyım yoksa kursa mı gitmeliyim? Bir de ben mesleğimin ilk yılında hiç çalışmadan bir gireyim dedim ve 65 puan aldım. Şimdi 1 yıl çok fazla (aşırı) çalışarak 90+ alabilir miyim? Matematik hariç diğer dersleri pek yapamıyorum. Türkçe belki biraz ama onda da eksiğim. Sizce nasıl bir yol edinmeliyim?