Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 14:25
Disiplin cezası ve maaş kesintisi hakkında

Büyük ihtimal 3 günlüğe kadar aylıktan kesme cezası alacağım idari soruşturma da öyle istenmiş.Nasıl hesaplandığı hakkında bilgisi olan var mı?

Sizce meblağ ne olur


the back of furkan
Şube Müdürü
25 Mart 2025 14:49

maaşın 1/10'u olabilir mi?


gulyabani.10
Aday Memur
25 Mart 2025 15:23
olamaz
the back of furkan, Dün

maaşın 1/10'u olabilir mi?


Kadersiz34
Memur
25 Mart 2025 21:42

Bilen yok sanırım


kral122
Daire Başkanı
25 Mart 2025 23:01

Taltif nasıl yatıyorsa onu hesapla 3 çarp mesala sana 1 taltif 2000 yatıyorsa en fazla 6000 keserler

Kadersiz34, Dün

Bilen yok sanırım


KGT1017
Aday Memur
26 Mart 2025 01:15

Geçmiş olsun


Nöbetlerin efendisi
Aday Memur
26 Mart 2025 07:14

Geçen yıl "bir arkadaş" 4 gün ceza almıştı 6000 kesildi


Kadersiz34
Memur
26 Mart 2025 10:22

Taban maaş üzerinden hesaplanıyor diye duydum.Normal maaş üzerinden olsa günlüğüm 2100 e denk geliyor.ve 3 günlük 6300 tl.yapar.Taban maaş üzerinden olsa 550 tl ye geliyor 3 günlük 1650 yapar.Anladığım kadarıyla net bilen yok.


Kadersiz34
Memur
26 Mart 2025 10:34

Benim bir taltifim 4300 yapıyor 3 günlük aylıktan kesme verse 12.900 yapar normal maaşına göre hesaplasam bile günlük 2100 3 günlük kesim 6300 yapar.Yani taltife göre hesaplamanın alakası yoktur.Ya toplam maaşı günlüğe çevirip 3 le çarpacaz ya da taban maaşı günlüğe çevirip 3 le çarpacaz o da zaten 1700 civarı yapıyor.Net bilen yok sanırım

kral122, Dün

Taltif nasıl yatıyorsa onu hesapla 3 çarp mesala sana 1 taltif 2000 yatıyorsa en fazla 6000 keserler

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