Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 14:25
Disiplin sorusturması...

Büyük ihtimal 3 günlüğe kadar aylıktan kesme cezası alacağım idari soruşturma da öyle istenmiş.Nasıl hesaplandığı hakkında bilgisi olan var mı?

Sizce meblağ ne olur

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkında11-15 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMeslek yılınız ve puanınız kaç21-25 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleri6-10 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriPolis maaşları iyileştirilmelidir16-20 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriŞarkta önerebileceğiniz, çalışılabilecek iller hangisiİcralık polisler

Sözlük

alelıtlak 1 türk kürt kardeştir 2 emprime 1 dünyanın en yakışıklıları listesi 1 tırnaklarını yemek 2 kalamış 1 astar 1 para harekatı 1 zihin haritası 1 focus 1

Son Haberler

Kakao Fiyatları 2024'te Yüzde 30'un Üzerinde GerilediSözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına dair görüş yazısıDevlet Bahçeli'nin Entübe Edildiği İddiası YalanlandıÖzgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Destek ZiyaretiMarmaris'te Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Gözaltı

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım