Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 14:40
Batıdan Batıya Tayinler Hakkında!!!
Batı ilinde görev süresini dolduran bir personel, başka bir batı iline gitmek isterse dilekçe mi yazacak ? Dilekçesinde ki Batı iline puanı yetmezse atanamazsa mevcut görev yerinde mi kalacak? ihtiyaç duyulan bambaska bir batı iline mi tayin edilecek? Yoksa bu durumda olan personele tercih modülü açılacak ve birden fazla puanına göre tercih yapacak ve ona göre mi atanacak? Bilgisi olan var mı bu konuda

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