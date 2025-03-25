Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Mart 2025 14:41
Memurlar neden birlik olmuyor?

Memurlar birbirine düşeceğine ortak kazanımlar yolunda yol almalıdır. Neden bir memur ikramiye, tediye, mesai almıyor? İşçinin yarısı emekli maaşı, yarısı emekli tazminatı alıyor?

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