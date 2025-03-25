Denizli'den Ankara'ya evraklar 2 gün içinde ulaşır mı?

Merhaba arkadaşlar. TCDD başvuru için evrak göndereceğim. PTT veya kargo ile gönderilebiliyor. Son gün cuma günü. Yarın PTT ile göndersem cuma gününe kadar ulaşır mı?

Merhaba arkadaşlar. TCDD başvuru için evrak göndereceğim. PTT veya kargo ile gönderilebiliyor. Son gün cuma günü. Yarın PTT ile göndersem cuma gününe kadar ulaşır mı?