Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : gül-feşan


25 Mart 2025 15:10
Denizli'den Ankara'ya evraklar 2 gün içinde ulaşır mı?
Merhaba arkadaşlar. TCDD başvuru için evrak göndereceğim. PTT veya kargo ile gönderilebiliyor. Son gün cuma günü. Yarın PTT ile göndersem cuma gününe kadar ulaşır mı?

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