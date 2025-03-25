Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 15:15
Adana 2025 atama

Adana tahminen hangi puanlara gelir kimler yazacak


yakışıgım
Şef
25 Mart 2025 15:44

Adana çok yoğun şuanda 12 -12 çalışıyor ve devamlı bı şekilde bahaneyle hemen 12-12 donderiyorlar yani gelecek olanlara tqvsiyem 5 kez düşünsünler gelmeyi sonra vay bizim haberimiz yoktu böyle olduğunu bilmiyorduk diye gelince aglamayin


Polisleto
Aday Memur
25 Mart 2025 16:08

Yinede çok tercih edilir mi acaba


pls1940
Aday Memur
25 Mart 2025 16:18

Puan kac devrem hangi gruptasin. Adana cok istenen bi yer degil haliyle. Gorevi adayisi sicagi vsvs

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