KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


25 Mart 2025 15:32
Memleket mi başka il mi

Hocalarım merhaba, özellikle bu konuda deneyimli hocalarımın görüşüne ihtiyacım var. Atamalarda kontenjana girersek sizce öncelikli tercih memleket/aile yanı mı olmalı farklı bir şehir mi olmalı? Başka bir şehire taşınmak düzen kurup tek başına yaşamak çok zor mu? Aile evinin zorluklarını hepimiz biliyoruz ama yeniden düzen kurmak da risk gibi.


MATYAZ
Genel Müdür
25 Mart 2025 15:34

Başka ilde geçim sıkıntısı çekersin. Kıt kanaat geçinirsin. Aynı ilde para biriktir ev al


pdsude
Aday Memur
25 Mart 2025 15:50

Neden kıt kanaat geçinsin? Her memur 45 almıyo kit'e gircek belki

MATYAZ, 1 saat önce

Başka ilde geçim sıkıntısı çekersin. Kıt kanaat geçinirsin. Aynı ilde para biriktir ev al


the back of furkan
Şube Müdürü
25 Mart 2025 15:52

lojmanlı bir kit kurumunu da tercih edebilirsin üstad. ama puanın kaç ve bölüm ne?


Damlaayy
Aday Memur
25 Mart 2025 16:02

Fizyoterapistim hocam, puanım da iyi. Yanlış anlamayın size söylememekten değil bir şeyi anlatınca olmuyor hiç anksiyete oluştu artık

the back of furkan, 42 dk. önce

lojmanlı bir kit kurumunu da tercih edebilirsin üstad. ama puanın kaç ve bölüm ne?


the back of furkan
Şube Müdürü
25 Mart 2025 16:19

ankastreye gerek yok puan iyiyse.

ftr sadece sağlık bakanlığı değil geçen senelerde meb de almıştı. bana sorarsan üstad kendi memleketinde düşün. ben sırf bu yüzden 2020 puanıyla kazandığım memuriyetten istifa ettim. kira vs çok yoruyor. ama yine de sen bilirsin.

Damlaayy, 32 dk. önce

Fizyoterapistim hocam, puanım da iyi. Yanlış anlamayın size söylememekten değil bir şeyi anlatınca olmuyor hiç anksiyete oluştu artık


Damlaayy
Aday Memur
25 Mart 2025 16:32

Teşekkür ederim hocam sormak istediğim aslında buydu. Erkek olarak sizi bu kadar yıprattıysa ben kaldıramam demek ki.

the back of furkan, 15 dk. önce

ankastreye gerek yok puan iyiyse.

ftr sadece sağlık bakanlığı değil geçen senelerde meb de almıştı. bana sorarsan üstad kendi memleketinde düşün. ben sırf bu yüzden 2020 puanıyla kazandığım memuriyetten istifa ettim. kira vs çok yoruyor. ama yine de sen bilirsin.

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