Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 16:13
Menisküs ameliyatı sonrası dilim raporu almam istenir mi?

Menisküs tamiri ameliyatı sonrası 55 gün rapor aldım. Rapor bitiminde emniyetin doktoru ya da il sağlık müdürlüğü bu ameliyat için dilim raporu almaya çağırır mı? Bu ameliyat için b ya da c dilimi veriyorlarmış ama ben genelin aksine dilim raporu almak istemiyorum. A dilimi olarak bulunduğum yerde çalışmaya devam etmek istiyorum. Daha önce bu ameliyatı olup da kendi istekleri dışında dilim raporu için çağrılan oldu mu?

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