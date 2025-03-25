Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 17:36
Meslek yılı ve gruplar hakkında doğru bilgi

5 yıl 3 , 6 7 ay

10 yıl 8 ay

15 yıl 2 ay

Bu şekilde örnek vermek gerekirse grubun son yılın da olan yıllar fazladan birkaç ay olunca aynı grupta mı kalıyor üst gruba mı geçiyor. Forumda bilgi kirliliği var askerlik , izin vs diye sadece meslek yılı fiili hizmet hesaplanmıyor mu ? Benzer durumda olanlar veya bilgisi olanlardan bilgi doğru bekliyoruz


poliscz35
Aday Memur
25 Mart 2025 17:52

Ben de bu konuyu merak ediyorum.Bir polis arkadaş şu an 14 yıl 10 ay hizmetinin olduğunu 31.12.2025 tarihiyle 15 yıl 7 ay hizmetinin olacağını ve 11-15 hizmet yılını dolduran grupta olduğunu söyledi.


Polis3919
Aday Memur
25 Mart 2025 17:54
tamam olması gereken o 31/12/2025 tarihi itibariyle rakam olarak meslek yılınız kaç ise o gruptasınız örnek 15 yıl 11 ay ise 10-15 desiniz
poliscz35, 29 dk. önce

Ben de bu konuyu merak ediyorum.Bir polis arkadaş şu an 14 yıl 10 ay hizmetinin olduğunu 31.12.2025 tarihiyle 15 yıl 7 ay hizmetinin olacağını ve 11-15 hizmet yılını dolduran grupta olduğunu söyledi.

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