Meslek yılı ve gruplar hakkında doğru bilgi

tamam olması gereken o 31/12/2025 tarihi itibariyle rakam olarak meslek yılınız kaç ise o gruptasınız örnek 15 yıl 11 ay ise 10-15 desiniz

tamam olması gereken o 31/12/2025 tarihi itibariyle rakam olarak meslek yılınız kaç ise o gruptasınız örnek 15 yıl 11 ay ise 10-15 desiniz