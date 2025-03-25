Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 17:38
6-10 grubunda atamaya tabi bayan personel
arkadaşlar bayanlar olarak kendi aramızda atama olacak görev puanı yazacağımız illeri belirtsek belki kafamızda bir şablon oluşur. illerin bayan alımı ne kadar olacak bilmiyoruz.

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