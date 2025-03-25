6-10 grubunda atamaya tabi bayan personel

arkadaşlar bayanlar olarak kendi aramızda atama olacak görev puanı yazacağımız illeri belirtsek belki kafamızda bir şablon oluşur. illerin bayan alımı ne kadar olacak bilmiyoruz.

arkadaşlar bayanlar olarak kendi aramızda atama olacak görev puanı yazacağımız illeri belirtsek belki kafamızda bir şablon oluşur. illerin bayan alımı ne kadar olacak bilmiyoruz.