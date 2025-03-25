Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Mart 2025 18:04
Eş Tayini Eş mazereti

Merhaba değerli infaz koruma memuru abilerim kardeşlerim bi konu hakkında bilginize ihtiyacım var sözleşmeliyim 1 yılım doldu eşim sağlık Bakanlığına yakında sözleşmeli olarak atandı eş durumu tayini nasıl olacak kimisi 3 yıl sonra gidebilirdin diyor kimisi 1 yıl dolduktan sonra gidebilirsin diyor bu konuda bilgilerinize dayanarak yardım edebilirmisiniz

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