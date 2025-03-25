Siirt-Muş-Bingöl-Bitlis-Van hakkında bilgi

Van imkanları çok iyi, edremite falan gidersen kendini fethiyede gibi hissedersin, edremit tuşba ipekyolu imkanları çok iyi, erciş bir tık altı ama orasıda göl kenarı gayet güzel, başkale saray ilçeleri sıkıntılı, kar çok yağar oralarda iş yönünden rahat, ilk 3 tercihin birinde van düşünüyorum bende

Van imkanları çok iyi, edremite falan gidersen kendini fethiyede gibi hissedersin, edremit tuşba ipekyolu imkanları çok iyi, erciş bir tık altı ama orasıda göl kenarı gayet güzel, başkale saray ilçeleri sıkıntılı, kar çok yağar oralarda iş yönünden rahat, ilk 3 tercihin birinde van düşünüyorum bende