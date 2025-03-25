Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 19:49
Görev süresine göre grup ayrımı

Öncelikle herkese hayırlı uğurlu olsun.. görev süresi hesaplanırken 0-5 ,6 -10 11-15 yıl ayrımı olacak merak ettiğim husus şu 10 yıl 4 ay çalışmış olan personel hangi gruba girecek


wizyy
Şef
25 Mart 2025 20:01

alt grup 0-5 6-11 yıllar.

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