Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 20:16
Nevşehir 2025 atama

Merhaba arkadaşlar. Nevşehir çalışma şartları, lojman, ek görev .imkanlar vs.. hakında bilgi verirmisiniz?


galoten
Aday Memur
25 Mart 2025 21:55

Yani memleketine yakınsa veya tercih etmek için bir sebebin varsa kimse yazma demez herhalde


Bakımsız
Aday Memur
25 Mart 2025 23:02

Garanti 8.ay 12-12 yazın festivali konseri bitmez. Sürekli olarak ilçelere sürülme tehdidi var. Özellikle Kozaklı. Kadroda çok iyi bir torpilin yoksa yıllarca sürünürsün


cossato9
Aday Memur
26 Mart 2025 00:48

çakma 12-36 o zaman


gamenili70
Aday Memur
26 Mart 2025 04:26
il merkezi köy ve çok köhne mahalle var. Kapadokya bölgesi olmasa merkezi bırak ilçe köy ilan edip muhtar ata. şehir çok pahalı esnaflık zayıf her aradığını bulamazsın . iş güç yok kim çok çalışıyorum derse yalan. kadrodaki polislerin memleketleri yüzde 90 komşu iller. lojman bir tane var eski ama ev kiralarından dolayı talep çok diyorlar.
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