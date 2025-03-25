Nevşehir 2025 atama

il merkezi köy ve çok köhne mahalle var. Kapadokya bölgesi olmasa merkezi bırak ilçe köy ilan edip muhtar ata. şehir çok pahalı esnaflık zayıf her aradığını bulamazsın . iş güç yok kim çok çalışıyorum derse yalan. kadrodaki polislerin memleketleri yüzde 90 komşu iller. lojman bir tane var eski ama ev kiralarından dolayı talep çok diyorlar.

il merkezi köy ve çok köhne mahalle var. Kapadokya bölgesi olmasa merkezi bırak ilçe köy ilan edip muhtar ata. şehir çok pahalı esnaflık zayıf her aradığını bulamazsın . iş güç yok kim çok çalışıyorum derse yalan. kadrodaki polislerin memleketleri yüzde 90 komşu iller. lojman bir tane var eski ama ev kiralarından dolayı talep çok diyorlar.