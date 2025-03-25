Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 20:24
Niğde hakkında

Merhaba arkadaşlar. Niğde çalışma şartları, lojman, ek görev .imkanlar vs.. hakında bilgi verirmisiniz?


Avcıkurt
Aday Memur
25 Mart 2025 21:29

.Karakol ekipler çakma 12-36 cevik1+1 ama genelde bozulur.1adet devlet hastanesi var yeni yapıldi

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