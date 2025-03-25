Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Mart 2025 20:33
Başarı belgesi işleyişi nasıl?

Siirt?te başarı belgeleri dağıtılmaya başlamış. Bu belger için idareden hangi aylarda isim alınıyor? Belli bir dönemi var mı? Ara zamanlarda başarı belgesi alan oluyor mu?

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