Jandarma Eş Durumu Tayin Hak.

Merhaba, eşimin devlet memuru olarak atanma ihtimali var ama MEB, Sağlık Bakanlığı vb. gibi tayini kolay olan kurumlar değil. Çevre Şehircilik veya Şeker Fabrikaları gibi özel KİT'ler olacak büyük ihtimalle. İlk atandığı yer, her ikimizin de aynı olan memleketimiz olursa (nüfus 810.000) benim eşime tabi memlekete gitme olasılığım var mı? Kimileri memlekete gidemezsin nüfus karşılamıyor diyor, kimileri bir defaya mahsus eş durumuna tabi gidebilirsin diyor. Bir diğer sorum da şöyle olacak; oldu ki gidebildim, eşimin kurumundan tayin alma süresi dolmamışsa veya çakılı kadroya atanmışsa benim şartlar dahilinde eşimin tayin zamanına kadar uzatma alma veya daimi memlekette görev alma ihtimalim var mı?