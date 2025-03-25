Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 21:19
Mardin 2025 atama

bilgi verebilecek olan var genel hatlar itibari ile


permanganat42
Müsteşar
25 Mart 2025 21:51

Kiziltepedeyiz. Görece lojman sıkıntısı yok, 10 blok lojman var, sirkülasyon çok. Mardin havaalanı Kızıltepede. Mahrumiyet bölgesi değil, çok şey elinin altında. Yalnız kavga hırsızlık, kan davası yüzünden çatışma olayları çok oluyor, asayiştekiler yoğun çalışıyor.


memur3428
Daire Başkanı
25 Mart 2025 23:27

Mardin nusaybinden yazıyorum herkes merkezi kiziltepeyi midyati düşünür ama adamı olmayanlar soluğu nusaybin derik Dargeçitte alir evlisin çocuğun var gözünün yaşına bakmazlar geçen yıl böyle oldu bu sene süreler değişti nusaybin 3 yıl kiziltepe 4 yıl merkez ve midyat 5 yıl oldu ne olur bilemem nusaybinde özel hastane yok kreş 4-5 tane özel bir devlet var kira 10-15 arasi mevcut hali böyle lojman sikinti görev merkeze göre az


dellal0
Aday Memur
26 Mart 2025 06:25
çalışma sistemi nasıl ev kiraları ne alemde

dellal0
Aday Memur
26 Mart 2025 08:02
teşekkür ederim
memur3428, Dün

Mardin nusaybinden yazıyorum herkes merkezi kiziltepeyi midyati düşünür ama adamı olmayanlar soluğu nusaybin derik Dargeçitte alir evlisin çocuğun var gözünün yaşına bakmazlar geçen yıl böyle oldu bu sene süreler değişti nusaybin 3 yıl kiziltepe 4 yıl merkez ve midyat 5 yıl oldu ne olur bilemem nusaybinde özel hastane yok kreş 4-5 tane özel bir devlet var kira 10-15 arasi mevcut hali böyle lojman sikinti görev merkeze göre az

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