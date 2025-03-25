KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


25 Mart 2025 22:03
Bilenler yardım edebilir mi?

Üniversite öğrencisiyim kpss ortaöğretim ile memur olmayı düşünüyorum.

1- Memurluk için hangi bakanlığı veya mesleği seçeyim? Hangi iş daha dertsiz, avantajlı vs?

2- Adalet bakanlığı seçecek olursam zabıt katipliği mi, icra katipliği mi, mübaşir mi, temizlik personeli mi aslında seçmeyi düşünmüyorum ama ikm mi seçeyim? (puan 87)

3- Memurluk için ya üniversite ile aynı şehri seçip ikisini götüreceğim (aynı şehirde memurluk gelmezse memurluğu feda etmiş olurum ünivesiteye devam etmem gerekir) ya da üniversiteye devam etmeyip herhangi bir yerde memur olabilirim sizce hangisi doğru? (yazılım mühendisliği öğrencisiyim ama hevesim yok okula hatta psikolojik olarak yoruyor)

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