Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 22:12
Diyarbakır 2025 atama

İlk tercihime yazmayı düşünüyorum yazılır mı


Brse
Memur
25 Mart 2025 22:13

Tayin d. Bakıra çıkarsa evi getirme.çünkü ek görevden evin yolunu bulamazsın.


fthsltk
Aday Memur
25 Mart 2025 22:21

Ek görev seviyorsan buyur gel evin yolunu unutursun ek görev yüzünden


Birsüveyda
Şef
25 Mart 2025 22:25

Görev yoğunluğu çok fazla. Yazın sıcaktan kavrulursun klimasız yaz geçirmek mümkün değil. Şark için gidilebilecek en gelişmiş 2 yerden birisi. Şehir merkezindeysen ulaşım çok rahat. Evler ultra geniş. 2./3 senende lojman çıkar. Sosyallik açısından İstanbul u aratmaz. Mutfağı güzel. Sağlık açısından 4/5 tane özel hastane var hepsinin de kamu anlaşması var batı illerindeki fahiş özel hastane fiyatlarına göre çok uygun. Sağlık imkanları gelişmiş. Belirli semtlerde ev tutulmaz. Lojman çıkmazsa güvenlikli bir sitede ev tutarsın. Yoğunluğu kaldırabilirim dersen yaz. Ek görev vs çok fazla. Ev aile hayatı pek olmuyor iş yoğunluğundan. Eğitim açısından da özel okul imkanları çok gelişmiş yine fiyat olarak batıya göre yarı yarıya fark ediyor. Devlet okullarında ise genelde ilkokul için lojmanın oradaki okulu tercih ediliyor. Aklıma gelen bunlar.


Defkan
Aday Memur
25 Mart 2025 22:28
sağolun zaten görev yoğunluğu çok olması diğer yazdıklarınızın tadını çıkarmayı engelliyor genel anlamda iş yoğunluğu çok deniliyor diayarbakır
Birsüveyda, 12 saat önce

Görev yoğunluğu çok fazla. Yazın sıcaktan kavrulursun klimasız yaz geçirmek mümkün değil. Şark için gidilebilecek en gelişmiş 2 yerden birisi. Şehir merkezindeysen ulaşım çok rahat. Evler ultra geniş. 2./3 senende lojman çıkar. Sosyallik açısından İstanbul u aratmaz. Mutfağı güzel. Sağlık açısından 4/5 tane özel hastane var hepsinin de kamu anlaşması var batı illerindeki fahiş özel hastane fiyatlarına göre çok uygun. Sağlık imkanları gelişmiş. Belirli semtlerde ev tutulmaz. Lojman çıkmazsa güvenlikli bir sitede ev tutarsın. Yoğunluğu kaldırabilirim dersen yaz. Ek görev vs çok fazla. Ev aile hayatı pek olmuyor iş yoğunluğundan. Eğitim açısından da özel okul imkanları çok gelişmiş yine fiyat olarak batıya göre yarı yarıya fark ediyor. Devlet okullarında ise genelde ilkokul için lojmanın oradaki okulu tercih ediliyor. Aklıma gelen bunlar.


Poevata
Aday Memur
25 Mart 2025 22:32

İstanbul'dan gelmeyi düşünen personele önerir misiniz görev yoğunluğu buradan da fazla değildir inşallah :D


Kendidünyasında
Aday Memur
25 Mart 2025 22:50

İstanbul'dan sonra Diyarbakır yatış yeri olur bide ilçeye düşerseniz oh mis

Diyarbakır'da görev yoıunluğu var diyen küçük Anadolu şehrinden giden tayfa İstanbul'dan giden adama Diyarbakır cennettir

Poevata, 12 saat önce

İstanbul'dan gelmeyi düşünen personele önerir misiniz görev yoğunluğu buradan da fazla değildir inşallah :D


Birsüveyda
Şef
25 Mart 2025 23:06

Merkez için ve belirli birimlerde Görev yoğunluğu fazla. Hassas ve karakol diğer birimlere nazaran rahat. Terör gerçekten çok yoğun ne operasyonu bitiyor ne eylemi ne olayı. İlçeler arkadaşın dediği gibi rahat oluyor ama onunda kendi içinde artı eksileri var.

Poevata, 12 saat önce

İstanbul'dan gelmeyi düşünen personele önerir misiniz görev yoğunluğu buradan da fazla değildir inşallah :D


Avcıkurt
Aday Memur
25 Mart 2025 23:10

Lice yazmayın


el elif
Aday Memur
25 Mart 2025 23:13
küçük ilceleri yazın arabanız varsa tabi.merkeze ulaşım yollar vb guzel...bol bol çay kahve yaparsınız..Bulunduğum ilçe mesela.polis değilim başka memurum ama bizden çok çay kahve keyfi yapıyor mekanlarda.olay desen yok denecek kadar az en fazla bir iki kavga, kaza.

el elif
Aday Memur
25 Mart 2025 23:15
ha merkez adam gibi ailemle oturayım dersen maaşın yarısını bırak derim.istanbul ile aynı boğaz varmis çünkü. biz goremiyoruz ama

mavira42
Aday Memur
26 Mart 2025 00:27

8 yıl kaldım diyarbakırda kobanisinide gördük hendeğinide kötü zamanlardı ruhen.Verdiğimiz şehitlerin mekanı cennet olsun.şuan Ek görevden şikayet eden arkadaşlar en azından sevdiklerinizle helalleşip göreve gitmiyorsunuz.Diyarbakır şuan çiçek gibi.Gitmek isteyen arkadaşlarım hiç çekinmeden gidin.Kadim bir şehir pişman olmazsınız.3.şark olsa gene diyarbakıra giderim.sormak istediğinizi Özelden yazarsanız detaylı yardımcı olurum.allah korusun hepinizi..


dryddddddd
Memur
26 Mart 2025 00:33
5 sene Siirt'te görev yapacağıma 6 sene Diyarbakır'da görev yaparım görev yoğunluğu diğer illere göre fazla artık bütün illerde görev yoğunluğu artmaya başladı burda önemli olan 6 seneden sonra hangi grup ve puanının kaç olacağı

Mazikalbimdeyaradir
Memur
26 Mart 2025 00:40

Teyze her konuda bilirkişi gibi cevap verme,kocan seni bosayinca il il gezdin heralde

Brse, Dün

Tayin d. Bakıra çıkarsa evi getirme.çünkü ek görevden evin yolunu bulamazsın.


Sansasyonell
Aday Memur
26 Mart 2025 00:49

Niye ki kötü mü lice

Avcıkurt, 11 saat önce

Lice yazmayın


Poevata
Aday Memur
26 Mart 2025 01:15

Teşekkür ederim geri dönüşünüz için dediklerinizi dikkate alacağım.

Birsüveyda, 11 saat önce

Merkez için ve belirli birimlerde Görev yoğunluğu fazla. Hassas ve karakol diğer birimlere nazaran rahat. Terör gerçekten çok yoğun ne operasyonu bitiyor ne eylemi ne olayı. İlçeler arkadaşın dediği gibi rahat oluyor ama onunda kendi içinde artı eksileri var.


Delikurt34
Aday Memur
26 Mart 2025 05:43
Merkeze gelip okul çağında çocuğu olan iyi düşünsün. Devlet okullarında sınıf 50 kişi. Özel okullar batıya nispeten uygun fakat yıllık 200-225 bin yine de üzer.

sedat0707
Aday Memur
26 Mart 2025 09:51

Ne istersen sorabilirsin...


Öy71
Aday Memur
26 Mart 2025 09:56
İstanbul da 11 yıl çalıştım Diyarbakır'a geldim 2 yıldır buradayım İstanbul u mumla ararsın
Poevata, 12 saat önce

İstanbul'dan gelmeyi düşünen personele önerir misiniz görev yoğunluğu buradan da fazla değildir inşallah :D

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