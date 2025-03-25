Diyarbakır atama

küçük ilceleri yazın arabanız varsa tabi.merkeze ulaşım yollar vb guzel...bol bol çay kahve yaparsınız..Bulunduğum ilçe mesela.polis değilim başka memurum ama bizden çok çay kahve keyfi yapıyor mekanlarda.olay desen yok denecek kadar az en fazla bir iki kavga, kaza.

küçük ilceleri yazın arabanız varsa tabi.merkeze ulaşım yollar vb guzel...bol bol çay kahve yaparsınız..Bulunduğum ilçe mesela.polis değilim başka memurum ama bizden çok çay kahve keyfi yapıyor mekanlarda.olay desen yok denecek kadar az en fazla bir iki kavga, kaza.