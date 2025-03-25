Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Mart 2025 22:30
Sivas'tan Niğde'ye Becayiş lisans hemşire

Sivas merkezde hemşireyim Niğde ye Becayiş isteyen olursa yazabilir

Çok Yazılan Konular

Paramedik Tıbbi Sekreterlik karşılaştırmaÖğretmene var, diğer memura yokÇocuk gelişimi Ünvan değişikliğivhki memur farkıSağlık lisansiyeri olarak eşit taban ödeme hakkımızı geri istiyoruzUnvan değişikliği sınavıAcil mi Ameliyathane mi?İstifa sonrası atama ile göreve başlayan memurun için bilgilerİstifa sonrası atamaArkadaşlar nedir bu vhki ne iş yapar

Sözlük

zihin haritası 1 türk kürt kardeştir 2 şu anda dinlenen türkü 1 artık 1 alışmak 1 anlak 1 focus 1 emprime 1 Huzur 1 sigara içen insan 1

Son Haberler

İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?Özel açıkladı: İmamoğlu'nun yerine kim seçilecek?Bayraktar TB3 SİHA'dan Süpersonik füzeyle tam isabetBakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Washington'da bir araya geldiBakan Tekin: Eğitimde Radikal Adımlar Atıyoruz

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım