Atama tayin kategoriler

Kategoriler 5 yıl değil aslında 6 yıl aralığı kapsıyor

0-5.99, 6-10.99 , 11-15.99

(6-7-8-9-10-10.99) 6 yıl oluyor

0-7 , 7-11, 11-15, 15-18 , 18-21, gerisini de ilk tercihlerine verebilirsin

Aralıkları önce geniş tutup sonra azaltmak bana daha mantıklı geliyor, yani eski memur oldukça ilk tercihe verilme oranı artmalı, onların kontenjanı da tercih edilebilir illere bi tık fazla verilmeli, yani tutup 20 yıllık polise Yozgat kontenjanı 10 tane açılmasın 2 tane açılsın ona da isteyen olursa gitsin gibi olabilir

Her yıla atama olmaz, çok zor olur, illerin kontenjanını ayarlamak kolay olmaz