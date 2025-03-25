Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 22:34
Atama tayin kategoriler

5 er yıllık kategoriler haksızlığa neden olabilir die düşünüyorum.herkez ipka vererek en üstte olduğu yila denk getirmeye çalışacak.şar&#311; dönüşünde 6 11 16 yillik polisler hep tercih dışı olcak.BENIM DAHA IYI BI FİKRİM VAR herkes kendi devresinde aynı kategoriye girsin 1 YILDAN 25 e kadar olsun kategoriler.örnegin bir ile 100 kişi mi alinacak her yıl dan 4 kişi alınsın.5 yıllık polisede 4 kontenjan 20 yıllık polisede 4 kontenjan.bir devreden o ili kimse yazmamissa o kontenjan en çok yazan devreye verilsin.YANI GRUPLAR 5 TANE DEİL 25 TANE OLSUN HER DEVREYE BI GRUP.


Birikibir
Memur
25 Mart 2025 22:49

Kategoriler 5 yıl değil aslında 6 yıl aralığı kapsıyor

0-5.99, 6-10.99 , 11-15.99

(6-7-8-9-10-10.99) 6 yıl oluyor

0-7 , 7-11, 11-15, 15-18 , 18-21, gerisini de ilk tercihlerine verebilirsin

Aralıkları önce geniş tutup sonra azaltmak bana daha mantıklı geliyor, yani eski memur oldukça ilk tercihe verilme oranı artmalı, onların kontenjanı da tercih edilebilir illere bi tık fazla verilmeli, yani tutup 20 yıllık polise Yozgat kontenjanı 10 tane açılmasın 2 tane açılsın ona da isteyen olursa gitsin gibi olabilir

Her yıla atama olmaz, çok zor olur, illerin kontenjanını ayarlamak kolay olmaz

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