Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Mart 2025 22:37
psikiyatri raporu

Selamun aleyküm arkadaşlar. Babamın manevi yönden rahatsızlığı var yaklaşık 25 yıldır. Annem sağolsun ilgilenmeye çalışıyor ilaçlarını vermeye çalışıyor fakat ilaçlar raporlu olduğu ve raporu da bittiği için ilaç yazılması için tekrar rapor çıkarılması gerekiyor. Babama da hastaneye gidelim rapor çıkartalım dediğimde benim birşeyim yok diyerek tersliyor üzerine gidersek azarlıyor. İlacı kullanmadığı zaman da uyumuyor eve geç geliyor konuşuyor kendini dış dünyaya kapatıyor. Pandemi döneminde rapor otomatik yenilendiği için bu anlamda sıkıntı yaşamadık fakat şu an rapor uzatılmadığı için çıkmaza düştük doktora gidip rapor çıkarılması lazım ama bir türlü ikna edemiyoruz ne olur yardımcı olun ne yapabiliriz?

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