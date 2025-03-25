Malatya 2025 atama

Malatya tavsiye etmiyorum şuan her yer toz toprak sosyal hayat sıfır kiralar 20000 den aşağı adam akıllı sağlam ev bulamazsın. tokiler yapılıyor ama hepsinin sahibi var halen binlerce insan konteynirlarda kalıyor ve tokiyi bekliyor. Yani şu aşamada Malatya tavsiye etmiyorum yine karar sizin.

Malatya tavsiye etmiyorum şuan her yer toz toprak sosyal hayat sıfır kiralar 20000 den aşağı adam akıllı sağlam ev bulamazsın. tokiler yapılıyor ama hepsinin sahibi var halen binlerce insan konteynirlarda kalıyor ve tokiyi bekliyor. Yani şu aşamada Malatya tavsiye etmiyorum yine karar sizin.