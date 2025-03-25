Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 22:45
Malatya 2025 atama

Malatya yazılır mı sizce


Brse
Memur
25 Mart 2025 23:33

Mecbur yazacaksın. 26 şark ilinin tamamını yazıyorsun. İstemiyorsan sona Yaz


bndkrcbr
Aday Memur
25 Mart 2025 23:38
ilk sıralara yazmak mantıklı mı anlamında sormuştum. Deprem vs sağlam ev bulmak biraz sorun olabilir.
Brse, Dün

Mecbur yazacaksın. 26 şark ilinin tamamını yazıyorsun. İstemiyorsan sona Yaz


hakkan1
Aday Memur
25 Mart 2025 23:44
tabi ki yazılır yeni sıfır TOKİ evleri yapılmıştır kiralar keyfine bakarsın
bndkrcbr, Dün
ilk sıralara yazmak mantıklı mı anlamında sormuştum. Deprem vs sağlam ev bulmak biraz sorun olabilir.

bndkrcbr
Aday Memur
26 Mart 2025 00:19
birçok olumsuz bilgi aldım o yüzden sormak istedim. Her yer inşaat toz toprak vs. şehir düzensiz sosyal hayat sıfır 6yıl çekilmez gibi dönüşler aldım
hakkan1, Dün
tabi ki yazılır yeni sıfır TOKİ evleri yapılmıştır kiralar keyfine bakarsın

montengr
Aday Memur
26 Mart 2025 00:47

her yer şantiye alanı düzen yok sosyal hayatın avm'den ibaret olur çünkü gidecek başka bir yer kalmadı. ev kiralarken ağır hasardan az hasara dönmüş olanlara dikkat etmek lazım birde tazminatı düşük


pol44
Aday Memur
26 Mart 2025 03:14
Malatya tavsiye etmiyorum şuan her yer toz toprak sosyal hayat sıfır kiralar 20000 den aşağı adam akıllı sağlam ev bulamazsın. tokiler yapılıyor ama hepsinin sahibi var halen binlerce insan konteynirlarda kalıyor ve tokiyi bekliyor. Yani şu aşamada Malatya tavsiye etmiyorum yine karar sizin.

azmah
Genel Müdür
26 Mart 2025 10:18

O bahsettiğin TOKİ İkizce denilen Ankara Yolunda dağın arkasında, hak sahipleri şuan ilana koymuş satmak için konteynerda kalmaya devam ediyor.Malatya ile bağın yoksa yazmanın bir anlamı yok çoğu evler ağır hasarlı sırayla yıkımı bekliyor güçlendirilen evlerde güvenip oturmak istemiyor kimse yerlilerin kırsalda bağı bahçesi evi olduğu için orada kalıyor git gel yapıyorlar Malatya nin eskisi gibi olması için en az 10 yıla ihtiyacı var TOKİ şantiyelerinde ve konteyner kentteki asayiş olayları her gün var Instagram sayfaları bilgi verecektir bu konuda.

hakkan1, Dün
tabi ki yazılır yeni sıfır TOKİ evleri yapılmıştır kiralar keyfine bakarsın

azmah
Genel Müdür
26 Mart 2025 10:30

Toz toprak ztan inanılmaz çarşı yok komple yeni yapıyor belediye yanina konteyner çarşı kurmuşlar bir AVM var tam yanında ,haftasonu içeri girmek için sıra beklersin konu komşu hısım akraba asker polis herkes orada bu haliyle orada iyi kötü evi olanların dışında dışardan gelen ev konusunda sıkıntı çeker sıfır evler konumuna göre 25 den başlar yüksek isterler genelde memur aradığı için.Ayrica çarşı ikinci kısım inşaat için yeni yıkımlar başladı dört yol dediğimiz yerden batıya doğru yıkım var depremde şehir etkisini Hatayla beraber en çok Malatya değiştirsineski hali nasıl torpil gözde yer ise şimdiki hâli biraz trajik halk psikolojisi bozuk memleketini en çok öven insanlar deprem etkisini kaldiramamis çoğu buralı kişi şehirden gitti tayin nedeniyle gelenler birde esnafı kalmış adıyaman'li Bingöl'lu Elazığlı Malatyalı nüfusundan fazla gibi merkez ilçeler dışındaki ilçelerde zaten çalışılmaz

bndkrcbr, 12 saat önce
birçok olumsuz bilgi aldım o yüzden sormak istedim. Her yer inşaat toz toprak vs. şehir düzensiz sosyal hayat sıfır 6yıl çekilmez gibi dönüşler aldım
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