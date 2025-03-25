Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 22:46
Kahramanmaraş ve Hatay tercih edilir mi.
herkese kolay gelsin. şark illeri arasında çok yorum okudum ancak maraş ve Hatay illerinin tercih edilmesi ile ilgili pek yorum göremedim.acaba maraş ve Hatay illeri tercih edilse pişman eder mi çalışma konusunda bilgi sahibi olan yazabilir mi.

fırtına Şimşek
Aday Memur
25 Mart 2025 22:58
edilir zaten çok fazla talep olacak puanın iyiyse yazabilirsiniz

Rafinyaa
25 Mart 2025 23:08
eşimin puanına göre atanırsam 10 bin benim puanımda 9 bin.

Rafinyaa
25 Mart 2025 23:10
bide bu sene galiba 2 3 tercih etme fırsatı yok tüm şark illerini tercih etmek gerekiyor gönüllü.olurda bu iller gelmezse sonlara dogru illerin gelme ihtimali yüksek olacak o zaman.buda büyük risk olacak

adsız_cengaver
Şef
25 Mart 2025 23:11

Marasta cok tayinci varmiş ama Marastakilerin hepsi ipka vermiş.ipkalarin hepsi kabul olursa cok az kişi alirlar diyorlar

Rafinyaa, 11 dk. önce
eşimin puanına göre atanırsam 10 bin benim puanımda 9 bin.
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