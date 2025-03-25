Kahramanmaraş ve Hatay tercih edilir mi.

herkese kolay gelsin. şark illeri arasında çok yorum okudum ancak maraş ve Hatay illerinin tercih edilmesi ile ilgili pek yorum göremedim.acaba maraş ve Hatay illeri tercih edilse pişman eder mi çalışma konusunda bilgi sahibi olan yazabilir mi.

herkese kolay gelsin. şark illeri arasında çok yorum okudum ancak maraş ve Hatay illerinin tercih edilmesi ile ilgili pek yorum göremedim.acaba maraş ve Hatay illeri tercih edilse pişman eder mi çalışma konusunda bilgi sahibi olan yazabilir mi.