Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

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25 Mart 2025 23:04
Ankara 2025 atama

Ankara nasıldır. düşük puanlada gidilir mi Ankaraya


xxxexxx
25 Mart 2025 23:09
puanın kaç

captain42m
Memur
25 Mart 2025 23:17
bende Ankara istiyorum puanım 10.766 grup 11-15

captain42m
Memur
25 Mart 2025 23:19
acaba gelir mi şimdi angarali devrem geçen sene tercih dışı geldi çoğu kişiye düşün Ankara ins bu sene başa yazanlara bence ilk 5 e yazanlara gelecek

Angarali111
Aday Memur
25 Mart 2025 23:23
ankaralı olmayan kolay kolay tercih etmez diye düşünüyorum

xxxexxx
25 Mart 2025 23:24
6 10 8450 İnşallah gelir kütük Ankara yüzde 20 kontejan korkutuyor

Angarali111
Aday Memur
25 Mart 2025 23:25
Ankara içinde mi var %20 kontenjan
xxxexxx, 11 saat önce
6 10 8450 İnşallah gelir kütük Ankara yüzde 20 kontejan korkutuyor

xxxexxx
25 Mart 2025 23:27
her il için

Angarali111
Aday Memur
25 Mart 2025 23:28
eş çalışmıyor kütüğü Ankara bizede %20 kontenjan geliyor mu devrem. benm kütük Ankara değil
xxxexxx, 11 saat önce
her il için

xxxexxx
25 Mart 2025 23:31
senin kütük geçerli yani yüzde 20 den etlenmiyon

Oznendr
Aday Memur
25 Mart 2025 23:35

Devrem hem İst hem de Ankara görev yapmış biri olarak soyleyim,kadro olarak mesela İst çocuğu polis olmuyor o yüzden İst kadrosu karışıktı,Ankara'da ise Ankara merkezde doğmuş büyümüş yaşamış,bir şekilde Ankara ile bağlantısı olan memur ve yakın il memurlari kadroyu olustuyor,ankli isen gel yoksa çok yanaşma derim sonuçta yoğun bir il


xxxexxx
25 Mart 2025 23:37
ankara ilk tercih yazsam gelir mi devrem İstanbul da çalıştım yoğunluğa alışkanlınım

captain42m
Memur
25 Mart 2025 23:39
devrem bak geçen sene burada benim gördüğüm doğu ilinde 7 tercihinde olmayan bir kaç kişiye geldi yani tercih dışı düşün gelir inşallah
xxxexxx, 11 saat önce
ankara ilk tercih yazsam gelir mi devrem İstanbul da çalıştım yoğunluğa alışkanlınım

Angarali111
Aday Memur
25 Mart 2025 23:50
geçen sene ortalama kaç personel aldı acaba
captain42m, 11 saat önce
devrem bak geçen sene burada benim gördüğüm doğu ilinde 7 tercihinde olmayan bir kaç kişiye geldi yani tercih dışı düşün gelir inşallah

captain42m
Memur
25 Mart 2025 23:51
devrem onu bilmiyorum da tercih dışı ataması çıkanları biliyorum geçen sene ilk defa İzmir bile tercih dışı geldi bazı arkadaşlar a
Angarali111, 10 saat önce
geçen sene ortalama kaç personel aldı acaba

Angarali111
Aday Memur
25 Mart 2025 23:52
bu olaylardan sonra Ankara yazarken çekinir millet

captain42m
Memur
25 Mart 2025 23:56
Zaten devrem herkes batı ya dönen mecbur yazacak ama işte ilk sıralara tayin olmak için yazacak kişi sayısı az olur ins bizde ataniriz

iamapoliceman
Daire Başkanı
26 Mart 2025 02:48
Ankara'da çalışmak zor. ek görevi maçı derdi bitmiyor. önermem şahsen, gönüllü butonu açıldığı an inşallah şarka gitmek istiyorum

Delikurt34
Aday Memur
26 Mart 2025 05:39
Kadro çalışma sistemi hakkında bilgi verebilecek var mı ? Orjinal 12-36 mı çakmamı

Ma1ç
Aday Memur
26 Mart 2025 06:33
Ankara pişmanlıktır

Gırık1966
Aday Memur
26 Mart 2025 08:44

Lojman durumu nasıl son beş yıl için gelinir mi

Toplam 21 mesaj
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