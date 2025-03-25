Ankara 2025 atama

Zaten devrem herkes batı ya dönen mecbur yazacak ama işte ilk sıralara tayin olmak için yazacak kişi sayısı az olur ins bizde ataniriz

Zaten devrem herkes batı ya dönen mecbur yazacak ama işte ilk sıralara tayin olmak için yazacak kişi sayısı az olur ins bizde ataniriz