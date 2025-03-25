Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 23:04
Ankara 2025
Ankara nasıldır. düşük puanlada gidilir mi Ankaraya

xxxexxx
25 Mart 2025 23:09
puanın kaç

captain42m
Memur
25 Mart 2025 23:17
bende Ankara istiyorum puanım 10.766 grup 11-15
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkında11-15 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler16-20 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriMeslek yılınız ve puanınız kaç6-10 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleri21-25 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriŞarkta önerebileceğiniz, çalışılabilecek iller hangisiPolis maaşları iyileştirilmelidirİcralık polisler

Sözlük

alelıtlak 1 anlak 1 kardeş 1 dünyanın en yakışıklıları listesi 2 Huzur 1 şu anda dinlenen türkü 1 hüseyin 1 müdavim 1 Paketteki son sigara 1 zihin haritası 1

Son Haberler

İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?Özel açıkladı: İmamoğlu'nun yerine kim seçilecek?Bayraktar TB3 SİHA'dan Süpersonik füzeyle tam isabetBakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Washington'da bir araya geldiBakan Tekin: Eğitimde Radikal Adımlar Atıyoruz

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım