Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 23:26
AMV VE HAVAALANI OLMAYAN ŞARK İLLERİ
Herkesin atama yılı hayırlı olsun. Şark illerinde avm veya havaalanı olmayan var mı ? teşekkür ederim

Selamises
Aday Memur
25 Mart 2025 23:42

Doğu'da buyuksehir olmayan illerin hicbirnde AVM YOK

HAVALİMANİ COGUNDA VAR


siyahbeyaz88
Genel Müdür
26 Mart 2025 00:02
tunceli

Sansasyonell
Aday Memur
26 Mart 2025 00:50

Hayır hakkaride var

Selamises, 1 saat önce

Doğu'da buyuksehir olmayan illerin hicbirnde AVM YOK

HAVALİMANİ COGUNDA VAR

Toplam 3 mesaj

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