Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 23:49
11-15 grubu DOĞU dan BATI

11 yillik pm. 11200 puanim var dogu bati. Mersini yazacagim muhtenelen.Sizce nasil arkadaslar . Sizlerin puani kac nereyi istiyorsunuz degerlendirelim.


captain42m
Memur
25 Mart 2025 23:50
devrem benim ki çoğu kişiden düşük 13 yıllık memurum 10.766 İzmir Ankara yazdim ins birisi gelir

Soylu444
Şef
26 Mart 2025 00:02

Mersinlimisin devrem tercihini yap rızkın neredeyse oraya gidersin birazda kaderci olmak gerekiyor


Özer5336
Şef
26 Mart 2025 00:26
benim aklım ermedi puan sistemine 15. yılım şırnak dahil 2. şarkı mı bitirdim 10300 puan var.
captain42m, 1 saat önce
devrem benim ki çoğu kişiden düşük 13 yıllık memurum 10.766 İzmir Ankara yazdim ins birisi gelir

pls1940
Aday Memur
26 Mart 2025 00:31

Valla abi ben de anlamadim.ben de yuksek bekliyodum mesela . Nerelerde calistin ki

captain42m, 1 saat önce
devrem benim ki çoğu kişiden düşük 13 yıllık memurum 10.766 İzmir Ankara yazdim ins birisi gelir

pls1940
Aday Memur
26 Mart 2025 00:33

Ilginc abi sen nerelerde calistin. Ben de 3. Satki bitiriyorum daha yuksek bekliyodum

Özer5336, 30 dk. önce
benim aklım ermedi puan sistemine 15. yılım şırnak dahil 2. şarkı mı bitirdim 10300 puan var.
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