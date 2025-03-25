Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 23:57
Emekli maaşı Pbs'de yeniden hesaplanıyor

Arkadaşlar PBS de hizmet bilgisi bölümünde emekli maaşı kısmında çalışma olduğu ve 2008 sonrası mesleğe giren memurların yeniden maaş hesaplaması olduğu yazıyor


Pol3838
Aday Memur
26 Mart 2025 00:13

Önemli bir konu, şuan PBS de mi yazıyor bu uyarı...


SüVari24
Aday Memur
26 Mart 2025 00:14
doğrudur bende bugün gördüm şuan bakabilirsiniz

memur3428
Daire Başkanı
26 Mart 2025 00:21

Daha mı azalacakmış :)


karabatak28
Aday Memur
26 Mart 2025 00:24
daha azalacak net

prof1860
Aday Memur
26 Mart 2025 00:27

İkramiyeyi 5434 tabilerle ayni alacagiz ancak emekli maasi 5510 tabi olarak hesaplanacakti sistemdek


prof1860
Aday Memur
26 Mart 2025 00:29

01.10.2008 sonrası memuriyete baslayanlarin İkramiyeleri 5434 tabilerle ayni hesaplaniyor. Ancak emekli maasi 5510 tabi olarak hesaplanacakti sistemdeki hesaplanan 5434 tabi olanların emekli maaslari idi. Suan dogru olan yapiliyor bakalim nasil bir fark cikacak (insallah cikmazda)

prof1860, 11 saat önce

İkramiyeyi 5434 tabilerle ayni alacagiz ancak emekli maasi 5510 tabi olarak hesaplanacakti sistemdek


polsserdal
Aday Memur
26 Mart 2025 10:57

Malesef %30 civarında daha düşük maaş alacağımız hesaplanmış uzmanlar tarafından.

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