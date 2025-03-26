KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


26 Mart 2025 00:17
2025 Tkgm 350 harita mühendisi alımı

Selam arkadaşlar Tapu kadastro genel müdürlüğünün 350 haritacı alımının yedek sistemini bilen var mı? Puana göre sıralama mı yoksa 2022deki dsi alımı gibi il bazlı ilk tercihindeki yere mi yedek olunacak? Bir de haritacılar için tg grubu var mı?

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