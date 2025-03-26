Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 00:45
Ramazan bayramı ödüllendirmesi

Trafik için ödüllendirme olacak


Memocan68
Aday Memur
26 Mart 2025 00:48

Tek trafik mi yoksa gecen seneki gibi uygulamaya katilanlar mi


pls1940
Aday Memur
26 Mart 2025 00:52

Ücret?


Krtrmzn
Aday Memur
26 Mart 2025 00:54
kafalarına göre bizde bürocular ve trafikçiler karakola yok :)

Efendy022
Aday Memur
26 Mart 2025 00:54

Trafik ve trafiğe takviye gelenler

Memocan68, 9 saat önce

Tek trafik mi yoksa gecen seneki gibi uygulamaya katilanlar mi


Memocan68
Aday Memur
26 Mart 2025 00:56

İsim falan mi istendi yoksa istenecek mi

Efendy022, 9 saat önce

Trafik ve trafiğe takviye gelenler


Caner3407
Aday Memur
26 Mart 2025 09:21

Bu arkadaş milleti trafikcilere karşı doldurma niyetinde ,öyle bir duyum vs yok itibar etmeyiniz

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