Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


26 Mart 2025 00:48
Destek Personeli hakkında

18 yaşındayım. Bir üniversiteye atandım (hastane değil). Evrak teslimi için gideceğim yakında. Maaşlar ne kadar, çalışma şartları nasıl, evrak tesliminden ne kadar sonra çağırılırım? Bir yandan da üniversite sınavına hazırlanıyorum. Kolaylık sağlarlar mı? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

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