bir sorum var

merhaba.ağır derecede psikiyatri hastasıyım. majör depresyon , obsesif bozukluk, c tipi kişilik bozukluğu ve anksiyete hastasıyım. yalnız yaşamak, işyerinde anlaşılmıyor olmak ve geçim sıkıntısı, siyasilerce uygulanan ayrımcılık gibi sebeplerden ötürü sabahları ayaklarım işe değil lavaboya bile gitmiyor bilhassa hafta içi. kiradayım ve geçinebilecekten biraz daha fazla maaşı hak ettiğimi düşünüyorum ama ayın 15inden 2 gün sonra maaşım bitiyor çünkü kiradayım ve kocaelide kiralar uygun değil maalesef! işyerinde de kimsenin hiç beni anladığını düşünmüyorum! moralimin her sabah eksi sonsuzda olması normal ve hastalığının göstergesi diyor doktor! kiminde günün başka vakitlerinde bu oluyor dedi doktor! uyusam bile uykum delik deşik oluyor istisnasız ! Kocaeli üniversitesi hastanesinde tedavi görüyorum. hayat kaldıramayacağım kadar ağır geliyor ve intiharı düşünüyorum, büyük ihtimalle de yapacağım ! geçen yıl kesintili şekilde devamsızlıklarımdan ötürü maaş kesimi ve kınama cezaları verildi ! bu yıl da aynı sebepler dolayısıyla özürsüz şekilde işe gidemedim 2 gün; sonraki 3 gün de rapor verdi acil doktoru. internette okuduğum bayer işçilerine 102 bin tl maaş verecek haberi ve benim işe gidecek pantolonu bile alamayışım nedeniyle avm ortasında ağlamamı da düşünmem dolayısıyla işe gitmeyi düşünemedim bile 2 gün. yataktan kalkamadım bile. bu 2 gün yüzünden ne ceza alırım ??? hukuki hakkım var mı ? ben hiçkimsenin 47 bin tl maaşı değil en az yoksulluk sınırı kadar maaşı hak ettiğini düşünüyorum!

merhaba.ağır derecede psikiyatri hastasıyım. majör depresyon , obsesif bozukluk, c tipi kişilik bozukluğu ve anksiyete hastasıyım. yalnız yaşamak, işyerinde anlaşılmıyor olmak ve geçim sıkıntısı, siyasilerce uygulanan ayrımcılık gibi sebeplerden ötürü sabahları ayaklarım işe değil lavaboya bile gitmiyor bilhassa hafta içi. kiradayım ve geçinebilecekten biraz daha fazla maaşı hak ettiğimi düşünüyorum ama ayın 15inden 2 gün sonra maaşım bitiyor çünkü kiradayım ve kocaelide kiralar uygun değil maalesef! işyerinde de kimsenin hiç beni anladığını düşünmüyorum! moralimin her sabah eksi sonsuzda olması normal ve hastalığının göstergesi diyor doktor! kiminde günün başka vakitlerinde bu oluyor dedi doktor! uyusam bile uykum delik deşik oluyor istisnasız ! Kocaeli üniversitesi hastanesinde tedavi görüyorum. hayat kaldıramayacağım kadar ağır geliyor ve intiharı düşünüyorum, büyük ihtimalle de yapacağım ! geçen yıl kesintili şekilde devamsızlıklarımdan ötürü maaş kesimi ve kınama cezaları verildi ! bu yıl da aynı sebepler dolayısıyla özürsüz şekilde işe gidemedim 2 gün; sonraki 3 gün de rapor verdi acil doktoru. internette okuduğum bayer işçilerine 102 bin tl maaş verecek haberi ve benim işe gidecek pantolonu bile alamayışım nedeniyle avm ortasında ağlamamı da düşünmem dolayısıyla işe gitmeyi düşünemedim bile 2 gün. yataktan kalkamadım bile. bu 2 gün yüzünden ne ceza alırım ??? hukuki hakkım var mı ? ben hiçkimsenin 47 bin tl maaşı değil en az yoksulluk sınırı kadar maaşı hak ettiğini düşünüyorum!