KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Mart 2025 01:31
Elektrik teknikerliği üniversite

Merhabalar,kpss puanı ile üniversitede elektrik teknikerliğine başvuru yapacağım ama basvuru bölüm şartına elektronik teknolojisi ve elektrik teknikerliği bölümü yazıyor.Ben ise elektrik teknolojisi bölümü mezunuyum.Ilanda elektrik teknolojisi yazmıyor sizce basvursam kabul olur mu farkeder mi?çok saçma geldi bana

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