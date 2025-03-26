Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


26 Mart 2025 01:49
Konya Selçuklu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İdari Personel Maaşı ne kadar ?

Arkadaşlar selam aleyküm Konya Selçuklu üni ağız ve diş hekimi asistanı olarak atandım maaş durumu nedir acaba?

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