Eş görev belgesi

Neden istenir? Ben öğretmenim eşim polis. Bu sene Mardin'den hem ipka verdik hem de tercih yapmamız istenmiş. Eşim görev belgesi doldurmamı okula onaylatmamı istedi, tayin tercihi için gerekliymiş. Yaptım ama merak da ettim, ben eşime tabi olarak tayin istiyorum, bu belgeyi bizden neden istediler? Birisi tercih dışı İstanbul'a çift maaş olduğunu göz önünde bulundurarak göndermek için demiş, bu doğru olabilir mi? Ya da "eşim Mardin'de çalışıyor benim de orada kalmam gerek " şeklinde bir ipka mazereti mi? Eşim sadece tayin için dedi ama bu belgenin alt metni nedir, merak ettim. Cevap verebilecek var mı? Teşekkür ederim.