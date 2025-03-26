Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 02:09
İbka talebinde eş görev belgesi

Neden istenir? Ben öğretmenim eşim polis. Bu sene Mardin'den hem ipka verdik hem de tercih yapmamız istenmiş. Eşim görev belgesi doldurmamı okula onaylatmamı istedi, tayin tercihi için gerekliymiş. Yaptım ama merak da ettim, ben eşime tabi olarak tayin istiyorum, bu belgeyi bizden neden istediler? Birisi tercih dışı İstanbul'a çift maaş olduğunu göz önünde bulundurarak göndermek için demiş, bu doğru olabilir mi? Ya da "eşim Mardin'de çalışıyor benim de orada kalmam gerek " şeklinde bir ipka mazereti mi? Eşim sadece tayin için dedi ama bu belgenin alt metni nedir, merak ettim. Cevap verebilecek var mı? Teşekkür ederim.


poliscz35
Memur
26 Mart 2025 02:24

Eşiniz Mardin de kalmak istiyorsa ve siz sözleşmeliyseniz bu mazereti kullanmak için bu belgeyi istemiştir.Çift maaşlı olduğunuz için İstanbul a gönderileceğiniz hurafe öyle bir şey yok.Eşiniz görev belgesi vermek zorunda da değil.O zaman bahanesi olmadığı için tayini batıya çıkar.Muhtemelen puan biriktirmek istiyordur.Bu arada ben de eşim için bu belgeden çıkaracağım siz genelge de ek4 bulunan örneğe göre mi yoksa sıradan okulunuzun verdiği görev belgesine göre mi düzenleyeceksiniz bu belgeyi?


permanganat42
Müsteşar
26 Mart 2025 04:01

Ben kadroluyum, sözleşmeli değilim. Esim getirdi belgeyi, ben doldurup okula imzalattım, okuldan almadım. Ne bileyim o yorumu görünce acaba mı dedim, emniyetin değişik işlerine pek alışkın değilim. Teşekkür ederim

poliscz35, 9 saat önce

Eşiniz Mardin de kalmak istiyorsa ve siz sözleşmeliyseniz bu mazereti kullanmak için bu belgeyi istemiştir.Çift maaşlı olduğunuz için İstanbul a gönderileceğiniz hurafe öyle bir şey yok.Eşiniz görev belgesi vermek zorunda da değil.O zaman bahanesi olmadığı için tayini batıya çıkar.Muhtemelen puan biriktirmek istiyordur.Bu arada ben de eşim için bu belgeden çıkaracağım siz genelge de ek4 bulunan örneğe göre mi yoksa sıradan okulunuzun verdiği görev belgesine göre mi düzenleyeceksiniz bu belgeyi?


yalnizurfali1981
Aday Memur
26 Mart 2025 11:39
milli eğitim egm'ye bağlı olduğu için eşinizin tayin olması durumunda ona bağlı olarak onun gideceği ile tayin olmanız için EGM kurumunuzla yazışma yapacağından gerekli oluyor,
permanganat42, 8 saat önce

Ben kadroluyum, sözleşmeli değilim. Esim getirdi belgeyi, ben doldurup okula imzalattım, okuldan almadım. Ne bileyim o yorumu görünce acaba mı dedim, emniyetin değişik işlerine pek alışkın değilim. Teşekkür ederim


asabi-046
Aday Memur
26 Mart 2025 11:43
eş çakılı değilse İpka verince görev belgesini yükleme yapmak gerekiyor mu
Toplam 4 mesaj

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