İbka talebinde eş görev belgesi

milli eğitim egm'ye bağlı olduğu için eşinizin tayin olması durumunda ona bağlı olarak onun gideceği ile tayin olmanız için EGM kurumunuzla yazışma yapacağından gerekli oluyor,

milli eğitim egm'ye bağlı olduğu için eşinizin tayin olması durumunda ona bağlı olarak onun gideceği ile tayin olmanız için EGM kurumunuzla yazışma yapacağından gerekli oluyor,