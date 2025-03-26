Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 02:46
Şanlıurfa 2025 atama

Batıdan doğuya gideceğim ilk saraya yazmayı düşünüyorum 4500 puanım mevcut ilk atamam olacak sizce ilk sıradan gelir mi 6-10 yıllık gruptayım


ramazan3463
Aday Memur
26 Mart 2025 02:51

Ayrıca kütüğüm Urfa


yalnizurfali1981
Aday Memur
26 Mart 2025 09:10
büyükşehir olduğu için atanırsın sadece ilçene vermezler hemşerim
ramazan3463, 7 saat önce

Ayrıca kütüğüm Urfa


ramazan3463
Aday Memur
26 Mart 2025 10:09

karaköprüne kayıtlıyım branşlıyım merkeze verirler mi

yalnizurfali1981, 1 saat önce
büyükşehir olduğu için atanırsın sadece ilçene vermezler hemşerim
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkında11-15 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleri16-20 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriMeslek yılınız ve puanınız kaç6-10 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler21-25 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriİcralık polislerPuanlar açıklandıAdli süreç idari soruşturmayı etkiler mi?

Sözlük

kalamış 1 dünyanın en yakışıklıları listesi 2 artık 1 scuba kumaş 1 zihin haritası 1 Paketteki son sigara 2 sigara içen insan 1 türk kürt kardeştir 2 itiraz ediyorum sayın yargıç 1 hallederiz 1

Son Haberler

İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyorBeylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli olduBorsa İstanbul güne düşüşle başladıHakem krizi: Dev derbiyi hangi hakem yönetecek?Altın rekor seviyeye yakın seyrini sürdürüyor

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım